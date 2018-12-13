Руководитель Русфонда отдаст Госпремию на развитие Национального регистра доноров костного мозга

В Кремле состоялось вручение Государственных премий за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Госпремия за благотворительность в 2018 году присуждена президенту Русфонда Льву Амбиндеру. Лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Президент Владимир Путин, вручавший премии, отметил роль Льва Амбиндера и Русфонда в строительстве Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. «Это очень важный проект. Безусловно, нужно объединять усилия государства, общества, благотворительных и некоммерческих организаций, чтобы все нуждающиеся в таких операциях могли своевременно получить нужную им помощь», – сказал президент.

«Работу, которую Русфонд проделал за 22 года, я бы, естественно, в одиночку не провернул, – сказал в ответном слове Лев Амбиндер. – Мы работаем на мощностях российских клиник, которые не полностью финансирует государственный бюджет. Мы заполняем эти ниши, позволяя нашим прекрасным врачам хорошо работать. С самого начала мы действуем как благотворительная инновационная компания. Мы поддерживаем врачей-энтузиастов, оплачиваем внедрение новых технологий. А когда инновации приживаются, госбюджет принимает их на себя. Вот так мы в 2013 году втянулись в развитие государственными медцентрами регистра доноров костного мозга».

Денежную часть премии Лев Амбиндер намерен передать на строительство Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.