Акции «Газпрома» просели после резолюции Европарламента против «Северного потока - 2»

Котировки «Газпрома» снижаются на фоне решения Европарламента принять резолюцию за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Европейцы посчитали его угрозой своей энергетической безопасности.

12 декабря, в день принятия решения, акции компании подешевели на 1,77%. А по состоянию на 16 часов 13 декабря теряют еще 0,61%. Снижение началось еще 10 декабря (-1,23%) и продолжилось 11 декабря (-1,49%), по данным Московской биржи. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP

Напомним, что ранее суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2, владельцам и операторам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток -2» , платить «Газпрому». Все выплаты уйдут швейцарским приставам.