Доброе дело
13.12.2018 16:40
«Рождественские Песенки» в Эрмитажном театре помогут «детям-бабочкам»
В Эрмитажном театре состоится ежегодный благотворительный рождественский Сочельник. В этом году организаторы решили поставить спектакль для взрослых и вспомнить традицию святочных рассказов.
Спектакль «Рождественские Песенки» на стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака поставил главный режиссер Большого Театра Кукол Руслан Кудашов. Играет в постановке Ксения Раппопорт.
Сочельник пройдет 15 декабря. Билеты еще есть.
Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд «Дети-Бабочки» на лечение детей больных буллёзным эпидермолизом.
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