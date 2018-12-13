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13.12.2018 16:40
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«Рождественские Песенки» в Эрмитажном театре помогут «детям-бабочкам»

В Эрмитажном театре состоится ежегодный благотворительный рождественский Сочельник. В этом году организаторы решили поставить спектакль для взрослых и вспомнить традицию святочных рассказов.

Спектакль «Рождественские Песенки» на стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака поставил главный режиссер Большого Театра Кукол Руслан Кудашов. Играет в постановке Ксения Раппопорт.

Сочельник пройдет 15 декабря. Билеты еще есть.

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд «Дети-Бабочки» на лечение детей больных буллёзным эпидермолизом.

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