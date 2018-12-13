Госдума отправит в тур рэперов, а про плохие дороги может снять клип. Но сначала придется воспеть российский туризм

Конкурс среди рэп-исполнителей на тему туризма в России анонсировал депутат Государственной думы Михаил Дегтярев. Глава комитета по делам молодежи не ждет, что это будут «детские песенки».

О старте конкурса под названием «Безграничный рэп» 13 декабря Дегтярев рассказал изданию «Коммерсантъ». К участию приглашают исполнителей до 30 лет, отбор лучших стартует после Нового года. Потенциальным участникам предлагается сочинить тексты, рассказывающие о родных городах исполнителей, ждут от музыкантов и видеоряд на ту же тему. Произведения должны мотивировать молодежь на поездку в тот или иной город, однако Дегтярев уточнил, что это не «конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно». Рэп, по мнению Дегтярева, «не детские песенки», а «музыка протеста».

Рэперам не возбраняется говорить о недостатках. «Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, этому будет посвящен клип», – рисует перспективу для музыкантов депутат.

Отбирать победителей будет сам глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и руководитель студии вирусного видео My Duck’s Vision Юрий Дегтярев. Лучший отправится в туристическую поездку по России.

Ранее ряд представителей этого музыкального стиля встретились с депутатами, в том числе Дегтяревым, в Госдуме. Аудиенция закончилась фразой «братан, это бесполезно». Музыканты обсуждали массовые отмены концертов соратников по цеху – в немилость к властям впали ряд групп и исполнителей, в том числе Элджей, Хаски, электронный дуэт IC3PEAK, группа «Френдзона», Gone Fludd и другие.