Путин: Бизнес не для «заколачивания бабок», а для пользы людям. Пример - Крымский мост

Владимир Путин призвал российскую молодежь поменять отношение к бизнесу как к жульничеству и способу быстрого обогащения.

«Есть среди предпринимателей те, кто стремятся к извлечению прибыли любой ценой <...> А есть другая категория людей, и она гораздо более счастливая в конечном итоге. <...> Есть пример – Крымский мост. Это [бизнес] проект, но проект нужный стране», – обратился к подрастающему поколению глава государства 13 декабря. Путин провел всероссийский открытый урок «Направление прорыва» в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Глава государства напомнил, что «10 – 15 лет назад считали, что бизнес – это жульничество, которое основано на обмане людей для получения неправедной и незаконной прибыли». По его словам, важно, чтобы этот «вредный штамп» был заменен другими понятиями. Президент призвал бизнесменов отказаться от «демонстрации своего финансового успеха» как «признака нуворишества».

Владимир Путин напомнил, что в стране есть бизнесмены, которые могли бы деньги «по карманам распихать», но они вкладываются в экологию, образование, технологии или развитие территорий. «Это то, что остается навсегда», – заявил президент, заметив, что только такой бизнес позволяет достигнуть счастья.