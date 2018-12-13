В Польше задержали уроженца Чечни по подозрению в связях с ИГ

Уроженца Чечни задержало в Праге Агентство внутренней безопасности Польши. Гражданина РФ Алви А. подозревают в связи с запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство».

Об этом 13 декабря рассказал пресс-секретарь министра-координатора работы спецслужб страны Станислав Жарын в эфире телеканала TVP.

Польский суд арестовал россиянина на три месяца. По информации местных спецслужб, мужчина принимал участие в боях на Ближнем Востоке на стороне боевиков. В Польше он поддерживал связь с радикальными исламистами.

Жарын отметил, что россиянин находился в стране легально. Алви А. был подозреваемым по другому делу об организации нелегальной миграции.

Ранее ФСБ задержала сборщиков денег для террористов. За 8 лет они отправили в Сирию 38 млн рублей. В сентябре из Бельгии экстрадировали финансировавшего ИГ россиянина.