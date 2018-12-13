Воспитанники петербургских детдомов покажут спектакль, основанный на реальных историях подростков

Ребята из детских домов Петербурга выйдут на сцену наравне с профессиональными артистами, чтобы рассказать свои реальные истории.

Спектакль в рамках социального проекта «Послушайте!» создавался несколько месяцев. За это время воспитанники детдомов вместе с артистами Социально-Художественного театра сделали постановку с нуля. В её основу легли реальные истории самих подростков.

«Мы создали эту работу, чтобы помочь детям высказаться, начать говорить о том, что волнует именно их. Наш театр хочет, чтобы ребята поняли: они могут быть услышаны, а их проблемы могут быть решены. Всё, что они чувствуют, важно и нужно», – рассказали создатели спектакля.

Увидеть постановку можно будет 16 декабря в Детском доме № 12 (ул. Большая Зеленина д. 30 лит.Б.). Организаторы предупреждают, так как зал маленький, то о местах надо позаботиться заранее. Все вопросы можно задать координатору проекта Анастасии Мардановой по телефону +7 (921) 650-42-75.