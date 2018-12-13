Права в смартфоне и распознавание по фото: ГИБДД рассказала об электронных водительских документах

Госавтоинспекция России работает над переходом на электронные водительские документы. Уже в 2019 году ведомство должно определиться с их «форматом». Подробностями проекта поделился глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Как сообщает 13 декабря газета «Коммерсантъ», речь идет о том, чтобы вслед за полисами ОСАГО перевести в электронный вид водительские удостоверения и свидетельства о транспортном средстве. Бумажные документы не потеряют своей юридической значимости, но на дорогах можно будет пользоваться их электронными версиями.

Оформить в электронном виде полис ОСАГО российские водители могут с 2015 года, а вступившие в силу 8 декабря 2018 года изменения в ПДД юридически приравняли распечатку е-ОСАГО к обычному бумажному полису. Также в этом году в России запустили систему электронных паспортов транспортных средств. Они уже оформлены на 82 машины, а на учете в ГИБДД сейчас состоит около 20 автомобилей и прицепов с ЭПТС.

В августе ГИБДД анонсировала разработку технологии, которая позволит «вшить» данные водительских прав и СТС в мобильное приложение вместе с ОСАГО. Тогда водители смогут не возить документы с собой. Приложение предполагается привязать к порталу госуслуг, а разработкой занимается Минкомсвязи. Прорабатывают и другой вариант – записывать данные документов в чип электронного удостоверения личности.

Однако и это не предел. ГИБДД начала тестировать технологию, которая позволит обойтись и без предъявления документов, и без приложений. Ведомство закупило 21,7 тысячи планшетов со специальным программным обеспечением, которое способно определить личность водителя по фотографии: инспектор делает фото, устройство сравнивает его с фотографиями из базы ГИБДД и выгружает всю имеющуюся по водителю информацию. Планшеты направили в региональные подразделения.

Напомним, в октябре «Фонтанка» писала, что россиян начнут переводить на электронные паспорта, содержащие в числе прочего данные водительских прав, в 2021 году. Перевод может обойтись в 114,4 млрд рублей до 2024 года. Сумму для бюджета возместят за счет государственной пошлины.