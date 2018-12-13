«Никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и ни герой». Путин посоветовал молодым надеяться на себя

Государство будет поддерживать российскую молодежь, однако подрастающее поколение должно грамотно подходить к выбору деятельности и надеяться на себя, считает президент Владимир Путин.

«Найти себя в жизни – самое главное, это первый шаг к успеху», – обратился к слушателям глава государства 13 декабря, в ходе всероссийского открытого урока «Направление прорыва», который проходит в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

По словам президента, в этом году на поддержку молодежного творчества государство потратило почти 5 млрд рублей, что больше, чем годом ранее.

«Это те средства государственной поддержки, которые дадут вам возможность заявить о себе и сделать первый шаг», – отметил Путин.

При этом глава государства посоветовал «брать судьбу в собственные руки, иначе удачи не видать», и не надеяться на «доброго дядю». Для подтверждения своей точки зрения он процитировал «революционную песню»: «Никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и ни герой» (цитата Путина напоминает строки «Интернационала»: «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой»).

По словам президента, наиболее интересные для него сферы – это генетика и искусственный интеллект.

На вопрос, какую профессию Путин бы выбрал сейчас, он рассказал, что доволен образованием юриста. При этом глава государства подчеркнул, что «не выбирал профессию президента», чем вызвал аплодисменты в зале. Высокопоставленный спикер отметил, что главу государства выбирает народ. «Президентом может быть человек с любой профессией», – выразил уверенность Путин, сравнив работу главы государства с профессией врача. «Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает... Он должен любить пациента, пытаться решить его проблемы, как свои собственные. Это относится и к главам государств», – считает Владимир Путин.

Напомним, некоторое время назад на Урале произошел скандал: глава департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила молодым волонтерам, что государство им ничего не должно. Чиновнице объявили выговор.