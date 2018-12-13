Минобороны задолжало ГУП «ТЭК» более миллиарда рублей

Общий объём задолженности структур Минобороны перед ГУП «ТЭК СПб» превысил миллиард рублей. За год прирост долга составил 11,7%.

Как сообщает предприятие 13 декабря, долг увеличился на 107,63 млн рублей и к 1 ноября достиг 1,03 млрд. Главная причина, по мнению энергетиков, в том, что в течение последних 5 лет ответственность за эксплуатацию и содержание объектов переходит от одних юридических лиц к другим. За тот же срок задолженность выросла вдвое.

Для управления специализированным жилищным фондом Минобороны было создано ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»). Сейчас в отношении него введена процедура наблюдения, подан иск о банкротстве. Среди прочего, в арбитражном суде Москвы рассмотрено заявление ГУП «ТЭК СПб» о включении требований по погашению задолженности за поставленную тепловую энергию в реестр требований кредиторов ООО «ГУЖФ». Требования в размере 59,7 млн руб. признаны обоснованными. Всего между ресурсоснабжающей и управляющей компаниями было заключено 7 договоров по теплоснабжению 16 многоквартирных домов. С 1 ноября 2018 года ГУП «ТЭК СПб» расторгло их в одностороннем порядке и перешло на прямые договоры с гражданами.

На момент расторжения задолженность ООО «ГУЖФ» составила 64,77 млн. рублей.

«Фонтанка» подробно описывала эту коллизию ранее. https://www.fontanka.ru/2017/10/26/131/ В числе юрлиц, которые выступали поставщиками коммунальных услуг для нужд военного ведомства, были АО «Славянка» (долг в 119 млн рублей), АО «ГУ ЖКХ» (352,8 млн), АО «РЭУ» (217,4 млн).