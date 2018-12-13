Водитель «Рендж Ровера» получил 3 года: он отвлёкся на 100 км/ч, рульнул на встречку и прервал две жизни

Что может быть, если отвлечься от дороги на скорости более 100 км/ч, рассказывает 13 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Мамеда Ибрагимова, виновника ДТП с двумя погибшими. Дело было возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Кроме того, что водитель «проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям», он ещё и не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

ДТП произошло днём 21 октября 2017 года. По данным уголовного дела, Ибрагимов на автомобиле Land Rover Range Rover двигался по улице Маршала Захарова в правой полосе. На скорости 100–115 км/ч он отвлёкся от управления и, когда понял, что сейчас врежется в едущую перед ним машину, крутанул руль влево и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся сначала с ВАЗ-21101, а затем с «Хёндэ Солярисом». С места происшествия мужчина скрылся.

Сразу после аварии УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщало о том, что в «Ладе» пострадали водитель и две пассажирки. В уголовном деле уже зафиксированы смерть водителя «Лады» и одного из пассажиров и тяжкие травмы другого.

Ибрагимов свою вину в ДТП признал и возместил причинённый вред. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.