Верховный суд сохранил в Петербурге «Семью». Он поставил точку в многолетнем споре компании «Интерторг» с пермским ретейлером «Экс»

Верховный суд Российской Федерации поставил точку в борьбе за товарный знак «Семья» между петербургским «ТД Интерторг» и пермским ретейлером «Экс». Как сообщили 13 декабря в пресс-службе петербургской компании, он отказал конкурентам в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Спор двух компаний тянется с 2010 года, когда группа «Экс» (учредитель пермской торговой сети «Семья») в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области потребовала обязать «ТД Интерторг» прекратить использование схожего обозначения «Народная7Я семьЯ».

После проведения сравнительного анализа суд решил, что сходства в обозначениях брендов до степени смешения нет. В вышестоящих инстанциях оспорить это решение не удалось.

Позднее «Экс» сделала новую попытку, обратившись в Суд по интеллектуальным правам. В апреле 2018 года он оставил требования пермской группы без удовлетворения. Президиум суда поддержал позицию. З декабря 2018 года судья Верховного суда отказалась дать дальнейшее движение кассационной жалобе.