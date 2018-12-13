СМИ: Образцы из отверстия на «Союзе» изучат в ФСБ

Взятые в районе отверстия на обшивке корабля «Союз МС-09» пробы передадут на изучение в лабораторию Федеральной службы безопасности.

Об этом 13 декабря пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС. По данным агентства, 20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ. В Роскосмосе комментировать эту информацию отказались.

11 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили внеплановый выход в открытый космос, который длился шесть часов. Они осмотрели обшивку корабля «Союз МС-09» и взяли мазки в районе обнаруженного ранее отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Пробы поместили в изолирующий контейнер, его собирались передать следователям.