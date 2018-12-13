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Общество
13.12.2018 15:24
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СМИ: Образцы из отверстия на «Союзе» изучат в ФСБ

Взятые в районе отверстия на обшивке корабля «Союз МС-09» пробы передадут на изучение в лабораторию Федеральной службы безопасности. 

Об этом 13 декабря пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС. По данным агентства, 20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ. В Роскосмосе комментировать эту информацию отказались.

11 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили внеплановый выход в открытый космос, который длился шесть часов. Они осмотрели обшивку корабля «Союз МС-09» и взяли мазки в районе обнаруженного ранее отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Пробы поместили в изолирующий контейнер, его собирались передать следователям.

Справка:

Дыру в корабле «Союз МС-09» обнаружили еще в конце августа и сразу же заделали. Однако причины ее появления не выяснили до сих пор. Рядом с отверстием нашли следы работы дрели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подозревал в инциденте даже «космонавта со сверлом». Официальных версий пока не озвучивали. В СМИ называли самые разные варианты — от производственного брака до саботажа.

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