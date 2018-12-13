Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

АО «Строительный трест»

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

Центр доступного жилья является оператором таких целевых программ Санкт-Петербурга как «Молодежи – доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования». Теперь участники таких программ могут приобрести квартиру в ЖК NEWПИТЕР как через городскую социальную выплату, так и с помощью беспроцентного целевого жилищного займа. Сумма и сроки такого займа зависят от возраста заемщика, количества детей в семье и ряда других факторов.

Напоминаем, что при наличии соответствующего сертификата, потенциальные покупатели недвижимости, которые являются участниками целевых программ, могут стать обладателями федеральных субсидий через одного из операторов: АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» или СПб ГБУ «Горжилобмен».

10 лот ЖК NEWПИТЕР – это кирпичный дом высотой девять этажей, в котором запроектировано 183 квартиры от одной до четырех комнат метражом от 39,1 до 116,7 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 74 тыс. рублей. Проектом предусмотрен закрытый и свободный от автомобилей двор, комплексное озеленение, игровые, спортивные и рекреационные площадки. Общая площадь квартир составляет 10,9 тыс. кв. м. Объект находится в активной стадии строительства – ввод лота в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/