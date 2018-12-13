Петербургский пловец Кирилл Пригода выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом

Победу одержал петербургский спортсмен Кирилл Пригода на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай). Уроженец Северной столицы выиграл золотую медаль на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд — 2,00,16 (2 минуты 16 миллисекунд).

На втором месте Хайян Цин (Китай) с результатом 2,01,15; на третьем – Марко Кох (Германия) с 2,01,42.

🇷🇺 🥇 Кирилл Пригода — победитель ЧМ по плаванию на короткой воде в Ханчжоу на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом!



Наши поздравления! pic.twitter.com/BcJ4m0k4pb — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 13 декабря 2018 г.

На чемпионате мира 2016 года по плаванию на короткой воде Кирилл Пригода выиграл три золота, и все три – в эстафетах. На ЧМ-2014 на 200 метрах брассом он стал бронзовым призером.