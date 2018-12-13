За поножовщину в пермской школе подростку просят почти десять лет. Его обвиняют в покушении на убийство 28 детей

Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе, сторона обвинения просит определить в воспитательную колонию на 9 лет и 10 месяцев. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что с оружием на занятия он приходил не раз.

Как сообщила «МБХ медиа» гособвинитель Екатерина Кашина 13 декабря, юному подсудимому вменяют покушение на убийство 28 учеников и учителя, порчу имущества на 20,5 тысячи рублей и разбой. Последнее случилось более чем за полгода до нападения на школу. В суде выяснилось, что в апреле 2017 года подросток с оружием набросился на охранника. Сотрудник службы безопасности тогда промолчал.

Ранее адвокат подростка сообщал СМИ, что его подзащитный признал вину в совершении не всех преступлений, но в той части, которую признал, – раскаивается. Второго фигуранта дела временно поместили в психиатрический стационар. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, будет решаться вопрос о принудительном лечении.

ЧП в школе №127 в Перми произошло утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое 16-летних – ученик и бывший ученик школы – в масках и с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, пытавшаяся защитить детей. Ранены были 15 человек, 12 из них попали в больницу. Помощь медиков понадобилась и двум подросткам, которые попытались зарезать друг друга.

Случаи подобной агрессии произошли и в других городах России в уходящем году. Самой трагичной стала бойня в политехническом колледже Керчи, где погибли 20 человек. После этого в Госдуму внесли закон о повышении возраста покупки оружия.