Таможня на Софийской овощебазе нашла запрещенные фрукты. Санкционку привезли из Европы

Сотрудники службы таможенного контроля работают на территории овощебазы на Софийской улице днем 13 декабря. Из грузовиков вынимают европейские фрукты.

По информации «Фонтанки», к трем часам дня сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления изымают ящики с фруктами на Софийской овощебазе. Европейские лакомства ввезены в Петербург нелегально и подлежат уничтожению – крест на них поставило продуктовое эмбарго от 2014 года.

Санкционные товары регулярно находят обходной путь в Россию. На прошлой неделе сотрудники таможни зачищали от излишней роскоши торговые ряды на Сытном рынке, под пресс отправились европейские сыры и колбасы. Появлялся таможенный контроль и на ярмарке «Юнона».

Ранее о схеме поставки европейских груш и других фруктов рассказало издание De Volkskrant. Около 70 тысяч тонн продукции западных фермеров ежегодно привозят в Россию под видом товаров из Африки.