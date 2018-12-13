ФАС заподозрила «Эльдорадо», DNS, «Юлмарт» и «М.видео» в завышении цен на цифровые ТВ-приставки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в российских розничных сетях. Признаки установления монопольно высокой цены ведомство заметило в действиях ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «ЭЛЬДОРАДО», НАО «ЮЛМАРТ», говорится в сообщении на сайте ведомства 13 декабря.

ФАС подчеркнула, что в особом порядке следит за ростом стоимости этих товаров в связи с переходом на цифровое телевещание. Служба изучала динамику цен с июня по декабрь. По данным ведомства, в низком ценовом сегменте (до 1000 рублей) повышение составило от 30 до 100%, в сегменте дороже 1000 рублей — от 5 до 83,9%. Отдельные ТВ-приставки стали дешевле. В то же время ФАС отмечает сокращение ассортимента ТВ-приставок стоимостью до 1000 рублей.

Переход телевещания с аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2 начинается в России с декабря 2018 года. Пилотным регионом станет Тверская область. Следующие семь регионов подключатся с 11 февраля, затем 20 регионов с 15 апреля и 57 регионов с 3 июня (в эту группу входит и Санкт-Петербург).