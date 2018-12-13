Путин поручил Беглову помочь «Невскому баталисту». Создатели трехмерных панорам рассчитывают на помещение в районе «Балтийской»

Помещение площадью около 2,5 тысячи квадратных метров на набережной Обводного канала ждет команда «Невского баталиста». Помочь создателям трехмерных панорам на тему Великой Отечественной войны президент Владимир Путин накануне просил во второй раз.

Надежда на то, что у команды Дмитрия Поштаренко появится постоянное помещение в Северной столице, вновь появилась после заседания оргкомитета «Победа» в Москве 12 декабря. Президент упомянул о важности музеев в деле сохранения памяти о годах войны и вспомнил про петербургских поисковиков.

«Говорю в том числе о развитии таких ярких, содержательных форматов, как трехмерные панорамы. И лучшие примеры их востребованности – проекты творческой группы «Невский баталист», которые можно увидеть уже в семи регионах нашей страны. Знаю, что к 75-летию Великой Победы группа готовит новую масштабную панораму в Санкт-Петербурге, и прошу местные органы власти помочь в реализации этого проекта», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Как рассказал «Фонтанке» Поштаренко, уже сегодня команда ждет, что Смольный согласует выделение «Невскому баталисту» помещения на набережной Обводного канала. При этом конкретный адрес он называть не стал – никаких официальных документов на руках у реконструкторов пока нет. Поштаренко упомянул лишь, что общая площадь, на которую рассчитывают поисковики, – около 2,5 тысячи квадратов. Если поручение президента будет исполнено, то часть новой экспозиции будет доступна для посетителей уже к 22 июня. Полностью открыть панораму создатели хотят к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН, которая осенью 2019 года пройдет в Петербурге.

Площади активистам отдадут на безвозмездной основе, а часть денег на создание самой панорамы «Баталист» получил через президентский грант. Судя по описанию проекта, на который Путин выделил 41 миллион рублей, Санкт-Петербургская региональная общественная организация социальных программ «Северная столица» и команда «Невский баталист» собираются создать «Музейно-выставочное пространство: трёхмерные историко-художественные панорамы «Дорога через войну»». Суть проекта в заявке объясняется так: «Основная идея заключается в том, чтобы показать средствами экспозиции события войны во фрагментах жизненного пути ее рядовых участников».

В разговоре с «Фонтанкой »Поштаренко добавил деталей – состоять панорама будет из четырех частей, в ней будут отражаться фрагменты битвы за Сталинград и уже «отработанные» «Баталистом» темы – битва за Берлин, баталии на Невском пятачке. В новом пространстве также планируется организовать музей, где выставят находки поисковиков и предметы из частных коллекций.

В предыдущий раз с президентом Поштаренко общался год назад, на открытии панорамы «Прорыв» под Кировском, где был воссоздан кульминационный момент операции «Искра». Как упомянул ее создатель, во время осмотра Путин поинтересовался у него, чего не хватает команде. Поисковик поведал о мечте рассказать о всей войне через отдельные сражения, но для этого «Баталисту» нужны помещения. Заняться этим глава государства поручил присутствовавшему там же Александру Беглову, который тогда еще занимал должность полпреда. По словам Поштаренко, директиву перенаправили Георгию Полтавченко, но «из-за неспокойной ситуации» в городе до реконструкторов дело у Смольного за год так и не дошло. «Надеюсь, вот такое двойное поручение все же решит вопрос», – добавил поисковик.