18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -5
$ 66.25р
75.39р
16:01 13.12.2018
Расширенный поиск

Город
13.12.2018 14:58
Печать

Путин поручил Беглову помочь «Невскому баталисту». Создатели трехмерных панорам рассчитывают на помещение в районе «Балтийской»

Помещение площадью около 2,5 тысячи квадратных метров на набережной Обводного канала ждет команда «Невского баталиста». Помочь создателям трехмерных панорам на тему Великой Отечественной войны президент Владимир Путин накануне просил во второй раз. 

Надежда на то, что у команды Дмитрия Поштаренко появится постоянное помещение в Северной столице, вновь появилась после заседания оргкомитета «Победа» в Москве 12 декабря. Президент упомянул о важности музеев в деле сохранения памяти о годах войны и вспомнил про петербургских поисковиков.

«Говорю в том числе о развитии таких ярких, содержательных форматов, как трехмерные панорамы. И лучшие примеры их востребованности – проекты творческой группы «Невский баталист», которые можно увидеть уже в семи регионах нашей страны. Знаю, что к 75-летию Великой Победы группа готовит новую масштабную панораму в Санкт-Петербурге, и прошу местные органы власти помочь в реализации этого проекта», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. 

Как рассказал «Фонтанке» Поштаренко, уже сегодня команда ждет, что Смольный согласует выделение «Невскому баталисту» помещения на набережной Обводного канала. При этом конкретный адрес он называть не стал – никаких официальных документов на руках у реконструкторов пока нет. Поштаренко упомянул лишь, что общая площадь, на которую рассчитывают поисковики, – около 2,5 тысячи квадратов. Если поручение президента будет исполнено, то часть новой экспозиции будет доступна для посетителей уже к 22 июня. Полностью открыть панораму создатели хотят к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН, которая осенью 2019 года пройдет в Петербурге. 

Площади активистам отдадут на безвозмездной основе, а часть денег на создание самой панорамы «Баталист» получил через президентский грант. Судя по описанию проекта, на который Путин выделил 41 миллион рублей, Санкт-Петербургская региональная общественная организация социальных программ «Северная столица» и команда «Невский баталист» собираются создать «Музейно-выставочное пространство: трёхмерные историко-художественные панорамы «Дорога через войну»». Суть проекта в заявке объясняется так: «Основная идея заключается в том, чтобы показать средствами экспозиции события войны во фрагментах жизненного пути ее рядовых участников». 

В разговоре с «Фонтанкой »Поштаренко добавил деталей – состоять панорама будет из четырех частей, в ней будут отражаться фрагменты битвы за Сталинград и уже «отработанные» «Баталистом» темы – битва за Берлин, баталии на Невском пятачке. В новом пространстве также планируется организовать музей, где выставят находки поисковиков и предметы из частных коллекций. 

В предыдущий раз с президентом Поштаренко общался год назад, на открытии панорамы «Прорыв» под Кировском, где был воссоздан кульминационный момент операции «Искра». Как упомянул ее создатель, во время осмотра Путин поинтересовался у него, чего не хватает команде. Поисковик поведал о мечте рассказать о всей войне через отдельные сражения, но для этого «Баталисту» нужны помещения. Заняться этим глава государства поручил присутствовавшему там же Александру Беглову, который тогда еще занимал должность полпреда. По словам Поштаренко, директиву перенаправили Георгию Полтавченко, но «из-за неспокойной ситуации» в городе до реконструкторов дело у Смольного за год так и не дошло. «Надеюсь, вот такое двойное поручение все же решит вопрос», – добавил поисковик.

Справка:

Первая панорама под названием «Прорыв» была создана руководителем поискового отряда «Шлиссельбург» Дмитрием Поштаренко и его командой в 2014 году, работу молодых энтузиастов уже тогда одобрил президент Владимир Путин. Эта панорама была временной, ее разобрали и утилизировали, когда срок экспозиции истек. Позже появилась постоянная экспозиция на ту же тему у Ладожского моста, с  тех пор Поштаренко и «Невский баталист» сделали в общей сложности дюжину подобных проектов — в том числе «Битву за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Петербурге, которая позже переехала в столицу, «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в Калининграде и «Героев Брестской крепости» в Рязани.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2018 13:31

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт UnionPay

UnionPay Classic стала первой картой из портфеля UnionPay, которая доступна в линейке банка.
ПАО «Группа ЛСР»
13.12.2018 13:05

В жилом комплексе «Ручьи» в продажу вышли новые квартиры

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый дом в жилом комплексе «Ручьи», где уже сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.
Главстрой Санкт-Петербург»
13.12.2018 10:48

В ЖК «Юнтолово» открылся первый медицинский офис врачей общей практики

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии первого офиса врачей общей практики в новом жилом районе «Юнтолово».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2018 16:43

Контакт-центр Аэрофлота получил премию European Contact Centre & Customer Service Awards

Центр информации и бронирования Аэрофлота получил одну из высших наград в рамках присуждения международной премии European Contact Centre & Customer Service Awards.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
12.12.2018 16:21

В ЖК «Pulse на набережной» выведен в продажу пул квартир с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в видовом корпусе жилого комплекса высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
LEGENDA Intelligent Development
12.12.2018 12:22

LEGENDA Intelligent Development – победитель CBONDS Awards – 2018

7 декабря в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного российского облигационного конгресса состоялась торжественная церемония награждения премии CBONDS Awards – 2018. Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD».
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
12.12.2018 12:02

«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «КосмосSTAR» в Московском районе. Это первый объект, который девелопер из Архангельска сдал в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
12.12.2018 10:31

Опера и воздушные шары: Банк УРАЛСИБ отпраздновал 30-летие в Петербурге

Банк УРАЛСИБ в 2018 году отмечает свое 30-летие. Все эти годы банк успешно работал на финансовом рынке, активно рос и развивал бизнес, и в итоге вошел в число крупнейших банков страны. В конце ноября УРАЛСИБ собрал своих клиентов и партнеров на торжество в Санкт- Петербурге.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.12.2018 20:00

Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.
«Лидер Групп»
11.12.2018 16:32

Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области