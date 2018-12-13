Смольный не будет помогать кадетскому корпусу СКР в ущерб финской школе № 204. За ней сохранят здание на Миллионной

Школу № 204 с углубленным изучением финского языка не выселят из исторического здания на Миллионной улице, заявила 13 декабря председатель комитета образования Петербурга Жанна Воробьева. Родители учеников боялись экспансии Следственного комитета.

По словам Воробьевой, комитет не намерен развивать кадетский корпус в ущерб другому образовательному учреждению.

«Вопрос о передаче здания школы № 204 в чью-либо собственность на повестке дня не стоит. На обсуждение правительства такие предложения не выносились. Убеждена, что оба учреждения достойны того, чтобы работать и развиваться независимо друг от друга. Ситуация находится на моем личном контроле», – заявила председатель комитета по образованию.

Воробьева на встрече с родителями учеников отметила, что в 204-й уже более четверти века на высоком уровне преподают финский язык, школьники регулярно побеждают на олимпиадах, а кадетский корпус — сравнительно молодое учреждение.

С прошлого года в классах 204-й школы временно размещен кадетский корпус СКР. Для него ремонтируют здание на набережной Мойки, сроки сдачи постоянно сдвигаются.