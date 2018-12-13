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Происшествия
13.12.2018 15:04
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Пенсионерка погибла в лобовом ДТП на севере Ленобласти: кроссовер вынесло навстречу грузовику

Два человека пострадали и один погиб в серьёзной аварии в Приозерском районе Ленобласти днём 13 декабря. Очевидцы рассказывают о лобовом столкновении.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около полудня на 58-м километре автодороги 41А-025 Ушково – Гравийное столкнулись «Митсубиши» и «Ивеко». Оба водителя – возраст мужчин уточняется – получили травмы средней тяжести, а 78-летняя пассажирка японской машины погибла на месте.

Пенсионерка погибла в лобовом ДТП на севере Ленобласти: кроссовер вынесло навстречу грузовику

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что Mitsubishi Outlander вынесло на встречную полосу – прямо под Iveco. «На дороге очень скользко», – отмечает участник группы Владислав. По факту произошедшего ведется проверка.

Напомним, за последние дни выезд на встречную полосу в сложных дорожных условиях стал причиной нескольких смертельных аварий. Читайте о них в «Ранее по теме».

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