Депутаты приняли во втором чтении закон о штрафах за участие детей в митингах

Законопроект, предусматривающий административную ответственность за вовлечение в протестные акции несовершеннолетних, поддержали депутаты Госдумы во втором чтении 13 декабря. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Во втором чтении в законопроекте прописали нижнюю границу обязательных работ для граждан за первое нарушение. Инициатива предусматривает от 20 до 100 часов обязательных работ.

Штрафы для граждан за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании могут составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Также нарушителям грозит административный арест до 15 суток.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов (всего 69 человек) от фракции «Единая Россия». Инициатива получила одобрение федерального правительства.

Ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал «Фонтанке», что штрафы нужны для защиты от уголовной ответственности самих нарушителей и что инициатива связана с акцией 5 мая 2018 года «Он нам не царь», которую организовал оппозиционер Алексей Навальный.