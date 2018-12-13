Путин: Необходимо обеспечить права фрилансеров, работающих в Интернете

Цифровые технологии приводят к тому, что множество людей начинают работать удаленно и неполный рабочий день. Их права никак не урегулированы в трудовом законодательстве. Эту тенденцию нужно менять, считает президент Владимир Путин.

«Необходимо обеспечить эти права», – заявил глава государства 13 декабря во время всероссийского открытого урока «Направление прорыва» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

По словам президента, в мире происходят «тектонические изменения», в результате которых зарождается новый «технологический уклад». Владимир Путин отметил, что в таком мире Россия «не просто впрыгнет в последний вагон», а может стать лидером. Среди преимуществ нашей страны он назвал космос и энергетику.

Напомним, что с 11 по 14 декабря в Ярославле проходит форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», задачей которого декларирована помощь молодежи в выборе профессии. Одним из гостей форума стал президент Владимир Путин, выделивший в своем графике время для открытого урока, который должен транслироваться в российских школах. По данным организаторов, трансляцию смотрят почти 22 тысячи учебных заведений. Помимо этого, в программе президента сегодня запланирована встреча с ярославской властью и посещение театра.