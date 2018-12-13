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Власть
13.12.2018 14:31
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Сенатор Клишас: За ложный прогноз погоды СМИ штрафовать не будут. Соавтор законопроекта о запрете «фейковых новостей» пояснил свою инициативу

Законопроект о запрете «фейковых новостей», за публикацию которых предусмотрены штрафы для граждан до 5 тысяч рублей, а для организаций до 1 миллиона, не будет касаться ошибочных прогнозов погоды, даже если это приведёт к «прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Об этом «Фонтанке» 13 декабря рассказал соавтор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.

«Такие действия (ошибочный прогноз погоды. – Прим. ред.) не могут быть квалифицированы как правонарушение, поскольку отсутствует такой важный элемент состава как заведомый характер недостоверности такой информации, а также причинно-следственная связь между заведомой дезинформацией и возникшими угрозами. Такая информация изначально распространяется как прогноз, что позволяет относить её к информации с определенной степенью достоверности», – пояснил законодатель.

Андрей Клишас уточнил, что запрет на публикацию «фейковых новостей» напрямую касается владельцев СМИ. 

«Субъектом правонарушения является любое физическое или юридическое лицо. Владелец СМИ будет являться таким субъектом, если СМИ распространяет в Интернете недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозы жизни и здоровью граждан», – подчеркнул сенатор.

В качестве примера Андрей Клишас напомнил про волну ложных сообщений во время трагедии в Кемерово, когда в результате пожара в торговом центре погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. 

Представитель Красноярска в Совете Федерации выразил уверенность, что правоприменительная практика по новым правилам ответственности за «фейковые новости» не приведёт к злоупотреблениям. «Механизм судебного контроля исключает возможность нарушения прав», – заключил парламентарий.

Ранее против поправок выступил глава президентского Совета по правам человека, автор закона о СМИ Михаил Федотов. 

«Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь — в прогнозе погоды. Так, может, закроем прогнозы погоды?» – отметил правозащитник. 

Накануне Андрей Клишас вместе с соавторами также внёс в Госдуму поправки, которые вводят ответственность за «явное неуважение» к государству и обществу в Интернете. 

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