Аутлет Grande Orchidee в приграничной Лаппеенранте закрывается из-за отсутствия покупателей

Аутлет Grande Orchidée Brand Outlet Сentre в приграничном финском городе Лаппеенранта прекращает свою работу. Датой закрытия объявлено 17 февраля. Об этом «Фонтанке» 13 декабря сообщил руководитель бизнеса – совладелец компании Trendy Italy Oy Сальваторе Колетта.

По словам Колетты, решение было продиктовано экономическими причинами: в последнее время аутлет практически пустовал, и если в начале года торговля шла более-менее хорошо, то весной начался спад, и на данный момент продажи по сравнению с прошлым годом рухнули на 40%.

При этом предприниматель утверждает, что прямой зависимости между сворачиванием бизнеса Grande Orchidée Brand Outlet Сentre и открытием нового аутлета «Царь» недалеко от погранпункта «Ваалимаа-Торфяновка» нет, поскольку в нём другой набор брендов, и решение принималось, исходя из существующих финансовых показателей.

«Я не вижу перспектив. Мы решили не дожидаться, пока бизнес станет нерентабельным, и свернуть его сейчас», – сказал Колетта.

Как рассказал «Фонтанке» Мохамед Дарвич, владелец самого здания аутлета, сейчас он ищет арендаторов.

Подробности читайте скоро на страницах «Фонтанки».

Торговый центр с товарами класса «люкс» Grande Orchidee площадью 3000 кв. метров недалеко от российской границы (МАПП «Брусничное-Нуйямаа») был открыт владельцем гипермаркетов «Лапландия» Мохамедом Дарвичем в 2013 году, который стал пиковым по объёму турпотока. Однако после крымских событий торговля в приграничной Финляндии, нацеленная на россиян, рухнула, и в сентябре 2015 года фэшн-центр закрылся, однако уже через месяц компания Дарвича Atma Trade Oy сдала здание в аренду фирме Trendy Italy Oy, которая открыла аутлет Grande Orchidée Brand Outlet Сentre, вложив в него порядка миллиона евро. Проект возглавил выходец с Сицилии Сальваторе Колетта, который решил попробовать себя в сфере ретейла после неудавшегося порнобизнеса в Петербурге (об интересном прошлом бизнесмена «Фонтанка» писала ранее).