В Ивановском саду появятся амфитеатр и обзорные площадки. Обновить зеленую зону власти обещают до конца 2019 года

Проект благоустройства территории вокруг Ивановского водоема, крупнейшего в Невском районе Петербурга, успешно прошел экспертизу. На обновление выделили 214 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

Ивановский (Белевский) карьер появился благодаря Императорскому фарфоровому заводу, который добывал на территории современного сада песок. Карьер за два года превратился в пруд. Чистой водой его заполняли более 20 ключей.

В следующем году сад, который, не считая пруда, занимает 7,3 га, благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На берегах появятся деревянные настилы, зоны для отдыха, необычные, как обещает Смольный, детские площадки, амфитеатр и качели.

Кроме того, в порядок приведут дорожки, подлечат деревья и высадят новые. На территории добавят кустарники и цветники.

Проект обновления общественного пространства, на который выделили 9 млн рублей, уже готов, более того, получил положительное заключение экспертизы. Подрядчика предстоит выбрать уже в следующем году на основании конкурса.