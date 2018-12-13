Если загорелась лампочка Check Engine – что делать, чтобы вас не высмеяли на автосервисе

Если у вас загорелась лампочка Check Engine на приборной панели, не спешите мчаться на сервис. Как показывают результаты исследования американской компании CarMD, которые приводит Carscoops, в 9 из 10 случаев причиной будет незакрытая, поврежденная или вообще утерянная крышка бензобака. Так что, советует Carscoops, лучше сначала проверьте бензобак, «прежде чем отправиться в автосалон и заплатить около 70 долларов, чтобы вам сказали, что вы идиот».

Традиционный ежегодный отчет CarMD озаглавлен «Индекс работоспособности автомобилей» и в этом году посвящен надежности, ремонтопригодности и собственно стоимости ремонта двигателей и связанных с ним узлов самых популярных марок на рынке. То есть того, о чем вас хочет предупредить эта самая лампочка Check Engine.

Согласно этому отчету, реже всего лампочка «чек энджин» загорается в Toyota, при этом у «родственника» Lexus это случается в полтора раза чаще. Больше всего нервирует своих водителей Nissan. Mercedes также частенько подавает оранжевые сигналы. А вот Accura и Honda почти достигают показателей Toyota.

Что касается конкретных моделей, реже всего беспокоят владельцев Audi Q5, Subaru Crossback и три Honda – Civic, HR-V и CR-V. Чаще всех в этом перечне «паникует» Volvo XC90.

При этом именно у марки Toyota оказалась самая высокая стоимость одного посещения сервиса после срабатывания пресловутого сигнала. Самыми дешевыми в разовом обслуживании считаются Mazda, KIA, Hyundai и Dodge. Что касается конкретных моделей, то меньше всего денег с владельца требовали Hyundai Tuscan и Hyundai Accent, а самой дорогой в ремонте оказалась Toyota 4Runner.

Эти результаты в очередной раз подтверждают старую британскую поговорку: «Мы не столь богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Audi и Toyota дороже Mazda и Hyundai, и стоимость ремонта у них выше. Зато ремонтировать их надо значительно реже, то есть эксплуатация может обойтись даже дешевле, чем автомобилей экономкласса.