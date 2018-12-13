Эксперты нашли самую дорогую однушку в России. Квартира за 69 млн расположена на набережной Мартынова в Петербурге

Самая дорогая однокомнатная квартира на первичном рынке в России зафиксирована в Петербурге. Об этом говорится в рейтинге жилья в новостройках онлайн-сервиса объявлений ЦИАН.

Первое место в списке заняла квартира в ЖК «Императорский яхт-клуб» на набережной Мартынова в Петроградском районе Петербурга. Её общая площадь составляет 112,20 кв. м. Жильё премиум-класса оценили в 69,82 млн рублей. Квартира имеет свободную планировку.

На вторую строчку рейтинга аналитики поместили однокомнатную квартиру в Москве за 62 млн рублей. Однушка площадью 84 кв. м располагается в жилом комплексе «Жизнь на Плющихе».

Замыкает тройку лидеров квартира в Сочи стоимостью 40 млн рублей. Её площадь составляет 111,3 кв. м. Находится она в ЖК «Магнолия парк» на берегу Чёрного моря.