Гендиректор РУСАДА: Вряд ли австрийская полиция просто так пришла к российским биатлонистам

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что у австрийской полиции были основания для проверки российских биатлонистов. Об этом 13 декабря пишет «Интерфакс».

«Я далек от мысли, что полиция просто так пришла. Нужно защищать права спортсменов, в том числе сотрудничая, например предоставляя доступ к пробам, что сейчас должно происходить в московской лаборатории», – заявил Ганус.

Также гендиректор РУСАДА согласился с заявлением биатлониста Александра Логинова, что «надо быть безумцем, чтобы после всех скандалов использовать допинг».

«С другой стороны, мы не знаем всех обстоятельств. Искренне надеюсь, что оснований для расследования не будет, но ожидания тревожные», – подчеркнул Ганус.