Глава отдела дагестанской ГИБДД арестован. Его подозревают в ДТП с тремя погибшими

Суд города Махачкалы принял решение арестовать до 20 декабря начальника отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиля Абуева после аварии с тремя погибшими. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.

Около банкетного зала «Дагестан» в селе Бабаюрт 1 декабря произошло столкновение автомобилей Toyota и ВАЗ. Местное издание «Черновик» рассказало, что за рулем выехавшего на встречную полосу Toyota Land Cruiser 200 мог находиться Абуев. В результате столкновения с ВАЗ погибли водитель и два пассажира автомобиля отечественного производства. СМИ рассказали, что Камиль Абуев скрылся с места ДТП, составив документы об аварии на своего знакомого с фамилией Аджиев.

МВД Дагестана начало служебную проверку. Региональный Следственный комитет возбудил дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Сначала Абуев был допрошен как свидетель. Он настаивал, что в тот злополучный день за рулем Toyota сидел именно Аджиев, который позже признался, что не имеет к ДТП отношения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также рассказал, что Абуев 7 декабря был снят с занимаемой должности, а затем арестован.