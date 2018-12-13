Петербуржец нашел свою девушку мертвой под окнами

Жительница Петербурга скончалась после падения с высоты утром 13 декабря. Тело нашел ее сожитель, выглянув из окна.

Как стало известно "Фонтанке", о трагедии в полицию в полдевятого утра сообщил 29-летний петербуржец. Он объяснил, что его возлюбленная должна была встать около половины восьмого утра и собираться на работу. Однако когда он через некоторое время проснулся, в квартире на Большой Зелениной улице ее уже не было. Домашняя обстановка подсказала молодому человеку путь для поиска – выглянув из окна, он увидел распростертое на асфальте тело. Его 25-летняя подруга скончалась от полученных травм.

Полиция проводит проверку.