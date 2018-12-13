Кадыров: Чечня бы процветала, если бы выделяли необходимые средства и не мешали

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Счетной палате, заявившей о неэффективности исполнения федеральной целевой программы по развитию Северного Кавказа. Политик уверен, что в республике могли бы «сделать больше», если бы финансирования хватало. А пока, напротив, господдержку сократили вдвое.

Об этом Кадыров заявил 13 декабря в эфире «России 24».

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по [федеральной целевой] программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал чеченский глава.

Он заявил, что финансирование Чечни по федеральной целевой программе сокращено вдвое — со 130 млрд рублей до 75 млрд.

«Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что республика – «единственный послевоенный регион», где последствия потрясений не изжиты до сих пор: ряд социальных объектов до сих пор не восстановлен.

Чеченский политик также вспомнил о недоверии, которое существовало по отношению лично к нему. Но несколько исправила положение поддержка президента Владимира Путина, которая «очень сильно помогала».