Кадыров: Чечня бы процветала, если бы выделяли необходимые средства и не мешали
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Счетной палате, заявившей о неэффективности исполнения федеральной целевой программы по развитию Северного Кавказа. Политик уверен, что в республике могли бы «сделать больше», если бы финансирования хватало. А пока, напротив, господдержку сократили вдвое.
Об этом Кадыров заявил 13 декабря в эфире «России 24».
«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по [федеральной целевой] программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал чеченский глава.
Он заявил, что финансирование Чечни по федеральной целевой программе сокращено вдвое — со 130 млрд рублей до 75 млрд.
«Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что республика – «единственный послевоенный регион», где последствия потрясений не изжиты до сих пор: ряд социальных объектов до сих пор не восстановлен.
Чеченский политик также вспомнил о недоверии, которое существовало по отношению лично к нему. Но несколько исправила положение поддержка президента Владимира Путина, которая «очень сильно помогала».
Справка:
Федеральная целевая программа «Юг России» направлена на развитие регионов Северного Кавказа и рассчитана до 2020 года. В Чечне действует еще одна ФЦП, направленная на восстановление экономики и социальной сферы региона.
Счетная палата ранее признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. Там заявили: ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а убытки от деятельности оцениваются в три миллиарда рублей. Более того, аудиторы недовольны долгостроями в регионе: по оценкам Счетной палаты, в регионе более тысячи объектов не могут достроить уже более восьми лет.
При этом бюджет Чечни по-прежнему значительно зависит от дотаций федерального центра — в 2017 году республике выделили 27,08 миллиарда рублей.