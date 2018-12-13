«Это провокация, и я знаю, кто это сделал». Зачем австрийская полиция ворвалась в отель к российским биатлонистам

Российский биатлон опять в центре допингового скандала. В отель российской сборной в Хохфильцене накануне старта второго этапа Гран-при нагрянула австрийская полиция. «Фонтанка» рассказывает, что произошло.

Антон Шипулин//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Поздно вечером 12 декабря, как раз накануне старта второго этапа Гран-при в Хохфильцене, в отель к российским биатлонистам пришла австрийская полиция. Нескольким спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам сборной России предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Среди тех, кем интересуются австрийцы, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.

«Ночью никого не увезли»

Утром 13 декабря «Фонтанке» удалось дозвониться до президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева с целью прояснить ситуацию.

– Что именно вчера произошло в Хохфильцене?

– Пока мы не имеем права разглашать детали инцидента. Пока мы сами разбираемся.

– В каком состоянии сейчас находятся спортсмены?

– Ну а как вы думаете? Могу только сказать, что команда будет участвовать в сегодняшней гонке (в 16:15 стартует женский спринт. — Прим. ред.). Естественно, состояние уже не такое боевое, но, тем не менее, будем сражаться.

– То есть ночью им дали отдохнуть?

– Да, дали. Никто ночью никого и никуда не увозил. Все оставались в отеле. Ведем разбирательство. Посольство в Австрии уведомлено, они сейчас выезжают к нам.

– Что именно полиция делала со спортсменами? Их допрашивали?

– Пока в стадии переговоров у нас. Не хотелось бы пока говорить об этом. Скоро выпустим официальную информацию. До конца только вот сами разберемся. Я сам всю ночь занимался этим вопросом.

– В целом ваше отношение к этому какое?

– Трудно сейчас сказать. Пока я полноценно все не узнаю, нет смысла давать преждевременную информацию. А эмоции в таких делах не всегда идут на пользу. Надо четко по фактам, серьезно разбираться.

– Есть надежда на положительный исход, что это просто недоразумение?

– Сейчас мы как раз этим занимаемся. К делу привлекли адвокатов, юристов. Мы сами хотим понять, что произошло. Пока мы на стадии разбирательства.

«Я догадываюсь, кто это сделал»

«Фонтанке» также удалось дозвониться до президента петербургской федерации биатлона Дмитрия Васильева, который также находится в Хохфильцене и живет по соседству с отелем сборной России.

– Это обычная провокация, – сразу заявил Васильев. – По какому-то заявлению какого-то «сознательного» гражданина была проведена проверка полиции. Внезапно причем. Так никто не делает: в десять часов вечера, когда спортсменам надо отдыхать, а кто-то уже спит в это время, вдруг начинаются какие-то проверки. Ну, конечно, провокация. Поэтому здесь надо соответствующим образом реагировать. Надо задействовать наше посольство и высказывать категоричное мнение. Это уже не спорт, а даже и не знаю, как это назвать. Что нам теперь – в Австрию вообще не ездить? Просто так какой-то... не буду говорить грубо... какой-то человек написал анонимку и поставил на уши всю сборную. Ну давайте мы теперь начнем писать анонимки на другие команды. Что из этого получится? Глупость. Там, кстати, еще не закончилось ничего. Хотя сегодня у нас бегут женщины, а завтра мужчины, полиции вообще без разницы. У них своя работа. Они могут легко продолжить опрашивать спортсменов и тренеров. Поэтому не знаю, чем это все закончится, но, конечно, все это не красит австрийские правоохранительные органы. Я понимаю, у них своя работа, но тут тоже нужно думать, что ты делаешь и когда ты это делаешь.

– Какие именно действия производила полиция с российскими биатлонистами?

– Совсем деталей я не знаю, потому что это происходило все поздно, и я живу в соседней гостинице, в трехстах метрах. Я просто позвонил туда узнать, что в целом происходит. Детали знают только те, кто участвовал в самом процессе.

– Что снаружи было видно?

– Подъехали две полицейские машины.

– Допинговые специалисты были?

– Нет, просто полиция. Сказали, что поступил сигнал, что были использованы запрещенные препараты. Ну, глупость очередная. Они там побыли какое-то количество времени и ушли. Я не знаю, во сколько им вообще дали заснуть. Я это, кроме как подлостью, не назову. Я почти догадываюсь, кто это сделал. Озвучивать не буду, потому что достаточных доказательств у меня нет.

– Это люди из мира спорта?

– Ну конечно. Я просто представил себе такую картину. Теперь, куда бы ни приехали, начнут прилетать такие же анонимки в полицию. Это уже не спорт, а выяснение отношений.

– В полицию кого-то вызвали? Какое дальнейшее развитие событий?

– Никто пока не знает, в каком виде продолжится расследование.

– Сейчас спортсменов оставили в покое?

– Пока да. Если так можно сказать. Дали им спокойно переночевать.

«Меня обвиняют в махинациях с переливанием крови»

Позже на сайте СБР появилось официальное заявление, в котором действия австрийской полиции были названы «опросом». Также стало известно, что полноценный допрос должен состояться после женского спринта.

«Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах», – подчеркнули в СБР.

Некоторый свет на то, в чем именно обвиняют российских спортсменов, пролил в Instagram Александр Логинов — один из тех, кто накануне участвовал в «опросе» австрийской полиции.

«Меня, и не только меня, обвиняют в каких-то махинациях с переливанием крови и еще в чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, один из главных информаторов по делам об употреблении допинга российскими спортсменами. — Прим. ред.). Могу на 1000% сказать, что то, в чём меня обвиняют, – неправда. Хочу задать риторический вопрос. Неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чём нас обвиняют!?» – написал Логинов в своем аккаунте в Instagram и выложил фотографию результатов своих анализов.

По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который также находится в Хохфильцине, россиянам якобы уже предъявили уголовные обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что в 2018 году сразу несколько ведущих российских биатлонистов были дисквалифицированы за употребление допинга. В их числе Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина. Также они были лишены золотых медалей Олимпиады в Сочи. Ранее был дисквалифицирован еще один победитель Игр-2014, Александр Легков, но он был оправдан в феврале 2018 года. В результате этого скандала Россию лишили этапа Кубка мира.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»