Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт UnionPay

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

UnionPay Classic стала первой картой из портфеля UnionPay, которая доступна в линейке банка.

Карты выпускаются в рублях, долларах США или евро, поддерживают бесконтактную технологию оплаты QuickPass. Карты UnionPay принимаются к оплате в 171 стране, их обслуживает более 52 миллионов торговых точек и 2,6 миллионов банкоматов во всем мире. В России карты UnionPay принимают более 90% торговых точек и банкоматов.

Банк «Санкт-Петербург» с 2015 года является прямым участником платежной системы UnionPay по эквайрингу: обслуживает карты UnionPay в сети банкоматов и принимает их к оплате в обслуживаемой сети торгово-сервисных предприятий. Выпуск карт UnionPay стал очередным этапом сотрудничества.

«UnionPay Classic – еще одна карта, запущенная в рамках обновленной стратегии развития карточного портфеля банка. Эти карты являются востребованным продуктом среди тех клиентов, которые совершают личные и деловые поездки в Китай и другие страны и регионы. Мы стремимся предоставить удобный инструмент расчетов клиентам с любыми нуждами», – сказала Директор дирекции транзакционного бизнеса Екатерина Звонова.

«На сегодняшний день перед UnionPay International стоят актуальные задачи по расширению эквайринговой сети и наращиванию темпа эмиссии бесконтактных карт UnionPay в России. Партнерство с Банком «Санкт-Петербург» позволит нам укрепить позиции на российском рынке. Благодаря этому еще больше людей смогут воспользоваться удобным методом оплаты по всей стране», – отметил Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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