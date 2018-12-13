ДТП с маршруткой перекрыло съезд с КАД. Пассажиры пошли по дороге пешком

ДТП на некоторое время полностью перекрыло съезд на развязке КАД в Мурино в направлении Новой Охты. Сейчас одну из машин оттащили, и легковушки могут проехать.

Столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. Удар был сильным. Как видно на фотографии, сделанной пассажиром маршрутки из её салона, в легковушке сработали подушки безопасности.

Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. А вот пассажирам автобуса пришлось идти пешком по дороге, рассказывает Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».