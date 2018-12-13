Пятьсот человек эвакуировали из торгового центра под Москвой. Предновогодний шопинг прервала загоревшаяся гирлянда

Более пятисот человек были эвакуированы из-за пожара на фасаде ТЦ «Мега Белая Дача» в Подмосковье. Горящую гирлянду потушили за несколько минут.

Как сообщает управление МЧС по Московской области, пожарные прибыли на 1-й Покровский проезд в округе Котельники к полудню 13 декабря. Уже через 13 минут пожар был ликвидирован. К торговому центру съехались 40 спасателей. Столичные СМИ добавляют, что на время работы огнеборцев из центра были эвакуированы более пятисот человек.