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13.12.2018 13:05
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В жилом комплексе «Ручьи» в продажу вышли новые квартиры

В жилом комплексе «Ручьи» в продажу вышли новые квартиры

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый дом в жилом комплексе «Ручьи», где уже сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.

В доме №3, возводимом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, покупателям предлагается 136 квартир площадью от 22 до 47 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных квартир как классических планировок, так и евроформата, а также студий. Стоимость квадратного метра начинается от 81 тыс. рублей. Дом должен быть сдан в IV квартале 2020 года, а ключи жителям планируется выдать до 30 июня 2021 года.

Напомним, что проект «Ручьи» был презентован «Группой ЛСР» осенью этого года, и на сегодня продажи осуществляются в первых трех домах из 18 запланированных в комплексе. Всего в «Ручьях» запроектировано более 4 тыс. квартир: от студий площадью 22 кв. м до просторных 78-метровых трехкомнатных квартир. 

Весомые плюсы проекта «Ручьи» – высота домов не более 13 этажей, отделка «под ключ», озелененная и благоустроенная внутридомовая территория. Здесь также появятся яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Проектом предусмотрены и встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машиномест. 

Комплекс удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – она находится в 10 минутах езды на транспорте. 

Реализация жилого комплекса «Ручьи» должна завершиться в 2023 году. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

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