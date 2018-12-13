«Степень проблематики не настолько значительная». В РПЦ ограничились выговором для тверского священника — любителя брендов

Выговор — это максимальное наказание, которое грозит протоиерею Вячеславу Баскакову, прославившемуся своим Instagram с фотографиями продукции Gucci и Louis Vuitton. В тверской епархии опасаются, что демонстративная любовь к потреблению создаст духовенству дурную славу.

«Нет необходимости принятия жестких мер в отношении батюшки. Степень проблематики не настолько значительная», – цитирует 13 декабря пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова издание URA.RU.

По его словам, дальнейшую судьбу «модного батюшки», как Баскакова прозвали в Интернете, решит дисциплинарная комиссия РПЦ, однако дальше выговора дело, скорее всего, не зайдет.

В родной для тверского протоиерея епархии любовь к брендам не оценили. По словам пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии иерея Максима Мищенко, Баскаков опозорил приход. Мищенко отметил, что иметь аккаунты в социальных сетях священникам не запрещено, однако протоиерей создает неверное представление о жизни священнослужителя.

Баскаков сейчас находится в больнице из-за неврологических нарушений, однако все-таки написал объяснительную записку для дисциплинарной комиссии, а также покаялся за свое «ребячество». Он пообещал понести «епитимью» (вид церковного наказания) и уйти из Instagram.

Напомним, что пользователи Сети обратили внимание на Instagram тверского священника в начале декабря. Баскаков хвастался, среди прочего, покупками обуви и сумок брендов Luis Vuitton и Gucci.