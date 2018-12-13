Сыр в колесе. На границе с Финляндией у россиянина отобрали 33 кг «санкционки»
Автомобиль «Форд» под управлением россиянина не прошёл таможенный контроль на пункте пропуска «Светогорск» из-за сырной контрабанды. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе Выборгской таможни.
По данным ведомства, автомобиль прибыл на границу из Финляндии 10 декабря. Таможенники во время осмотра нашли в запасном колесе 30 упаковок сыра весом 16,5 кг. После этого машину отправили на «рентген» – и не зря: в автомобиле было спрятано ещё 22 упаковки сыра.
Весь товар общим весом 33 кг был изъят, а в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Конфискованный сыр в ближайшее время уничтожат, добавили на таможне.
Напомним, что коммерческий ввоз молочных и ряда других продуктов из ЕС запрещён – эмбарго действует с августа 2014 года.
Справка:
В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против России из-за «дестабилизирующих действий на Украине». В ответ правительство РФ запретило импорт сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться. В августе 2018-го Россельхознадзор отчитался о том, что за три года было уничтожено больше 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ последовало уже в 2016 году вслед за приостановкой договора о зоне свободной торговли. Тогда же Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго в отношении украинских продуктов. При этом в правительстве заявили об угрозе российской экономике от контрабанды «санкционки».
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