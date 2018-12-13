Сыр в колесе. На границе с Финляндией у россиянина отобрали 33 кг «санкционки»

Автомобиль «Форд» под управлением россиянина не прошёл таможенный контроль на пункте пропуска «Светогорск» из-за сырной контрабанды. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе Выборгской таможни.

По данным ведомства, автомобиль прибыл на границу из Финляндии 10 декабря. Таможенники во время осмотра нашли в запасном колесе 30 упаковок сыра весом 16,5 кг. После этого машину отправили на «рентген» – и не зря: в автомобиле было спрятано ещё 22 упаковки сыра.

Весь товар общим весом 33 кг был изъят, а в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Конфискованный сыр в ближайшее время уничтожат, добавили на таможне.

Напомним, что коммерческий ввоз молочных и ряда других продуктов из ЕС запрещён – эмбарго действует с августа 2014 года.