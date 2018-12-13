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Происшествия
13.12.2018 13:02
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СК показал, как 15-летняя «челябинская Мара» сбивает гаишника. После того, как ДПС скрыла это ДТП

Следственный комитет обнародовал видеозапись резонансного ДТП в Челябинске: нетрезвая 15-летняя школьница за рулём Mercedes-Benz E-Class 200 сбила инспектора ДПС. Об этом 13 декабря пишет «Челябинск онлайн 74.ru».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ДТП произошло ещё 17 ноября. Накануне, 12 декабря, на сайте СУ СК по Челябинской области появилось сообщение о проведении проверки по факту получения травм сотрудником ДПС. Цитируем СУ: «По предварительным данным, в ночное время 17 ноября 2018 года 15-летняя местная жительница, находившаяся за управлением легкового автомобиля, совершила наезд на сотрудника ДПС на автодороге «Меридиан» в Калининском районе областного центра».

Девочку в местной прессе прозвали «челябинской Марой Багдасарян». По данным 74.ru, она состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, сейчас её судят за грабёж и вымогательство, а её отец в прошлом стрелял в полицейского. URA.RU пишет, что отец – бизнесмен Владимир Ж., учредитель нескольких компаний (в том числе крупной сельскохозяйственной фирмы), зарегистрированных в Уйском районе, – дважды судим за мошенничество. Несмотря на череду уголовных дел, он получил наградной знак «За заслуги перед районом» – за участие в значимых для муниципалитета проектах, отмечает 74.ru.

О ДТП с полицейским стало известно из соцсетей. По предварительной версии, девушка ночью каталась на «Мерседесе» вместе с другом, была за рулём. Она наехала на стоящий автомобиль Lifan, на инспектора ГИБДД, который попытался её остановить, и продолжила движение – это видно в самом начале записи. Полицейские бросились в погоню – видеорегистратор установлен как раз на автомобиле ДПС, который преследовал «Мерседес». В какой-то момент школьница врезалась в дорожный знак «Объезд препятствия», после чего бросила машину и попыталась убежать вместе с приятелем. Но к тому моменту собрались уже несколько экипажей ДПС, и нарушительницу поймали.

Видео: YouTube/newsHShD

Однако инцидент полицейские по непонятным причинам скрыли.

Сразу после ДТП на место выезжали руководители ГИБДД и УМВД. Пострадавшему инспектору вызвали скорую помощь через дежурную часть, он же переоделся в гражданскую одежду и поехал в больницу, никому не сказав, что травму получил в результате ДТП. Медики зафиксировали у него ушиб головы и ссадины на лице и руках, рассказывает 74.ru.

Позже сотрудники полиции в одном из пабликов решили анонимно рассказать об этом случае. Уже после того, как из соцсетей история попала в СМИ, матери выписали штраф – за нахождение дочери в состоянии опьянения. Пила школьница алкоголь или употребляла наркотики, не уточняется, пишет URA.RU.

Школьница избежала наказания, поскольку не достигла возраста привлечения к ответственности по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Материалы в отношении неё переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.

«Мерседес» после оформления ДТП передали собственнику — женщине 1957 года рождения, которую в соцсетях называют бабушкой девушки. По данным источника 74.ru в правоохранительных органах, она ранее судима.

Теперь прокуратура Челябинска требует возбудить два уголовных дела в отношении сотрудников полиции, усмотрев в действиях руководства ОГИБДД и УМВД по Челябинску признаки использования должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК) и их превышения (часть 1 статьи 286 УК). Ответственность могут понести сбитый школьницей инспектор ГИБДД и руководитель полка ДПС, скрывшие факт аварии.

Из полиции материалы по факту ДТП поступили в Следственный комитет, где уже начата проверка. В обстоятельствах также разбирается отдел собственной безопасности ГУ МВД региона. Один из руководителей полка ДПС временно отстранён от службы.

«Пока мы считаем, что в данном случае допущено превышение должностных полномочий со стороны сотрудников ГИБДД, именно по этим статьям и направлены материалы в следственное управление СК РФ по региону, — прокомментировал URA.RU происшествие прокурор Челябинской области Виталий Лопин. — Было ли это обычное желание не работать, или что-то другое в виде просьбы скрыть ДТП, или даже корысть, установит следствие. В любом случае, это сотрудников не красит. Должностные лица должны действовать в соответствии с законом».

Интернет-газета Znak.com приводит некоторые подробности из жизни школьницы. Она ведёт страницы в Instagram и «ВКонтакте», куда выкладывала видео «заездов». Именно из соцсетей её знакомые узнали, что она разбила машину. В Instagram она называет себя грубиянкой, «ВКонтакте» у неё стоит статус «Не всем же быть хорошими».

«Никто не удивился, она всегда что-то совершает, – цитирует Znak.com знакомую школьницы. – Отец только недавно из колонии вышел, про маму вообще ничего не известно. Девочка — оторва. Сейчас ее судят за вымогательство денег у сверстницы».

Сама девушка заявила корреспонденту издания, что все написанное в СМИ – ложь, а также сменила имя в соцсетях и удалила контент.

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