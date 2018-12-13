Главврача клиники, где пациентку перевязали скотчем, уволят. Медик пока на больничном

Главный врач больницы в Благовещенске, где прооперированной пациентке зафиксировали повязку скотчем, находится на больничном, после которого будет уволен. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщает 13 декабря телеканал «Дождь», глава субъекта лично прокомментировал резонансный случай в краевом центре. Орлов предположил, что бюллетень медика — попытка «скрыться, скажем так, от необходимости освободить должность».

Губернатор добавил, что кадровое решение об увольнении главврача «назревало достаточно давно», потому что по этой больнице был ряд обращений от граждан.

Орлов также заверил, что необходимости применять скотч не было — расходный материал в больнице есть.

«Самое интересное, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в больнице. Так что это вопрос, скажем, внутренней логистики. По моей информации, мы сейчас её перепроверяем, на складах были необходимые принадлежности. Почему они не были применены – это вопрос второй», — отметил чиновник.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, что 10 декабря пациентку Благовещенской городской больницы перемотали скотчем — других способов закрыть рану в хирургическом отделении не нашли. Хотя в Минздраве это опровергли: специального пластыря не было только в хирургическом отделении, в остальных он есть.