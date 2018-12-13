В Андреевской церкви в Киеве служат первую «константинопольскую» литургию. Прихожане потерялись за журналистами

Экзархи Константинопольского патриарха совершают архиерейскую литургию в Андреевской церкви в Киеве. Их первая служба в недавно переданном Варфоломею храме идёт с закрытым иконостасом и пока больше интересна журналистам, чем прихожанам.

Как сообщают украинские СМИ, богослужение началось утром 13 декабря, в день святого апостола Андрея, который считается основателем Константинопольского патриархата. Корреспондент «Интерфакс-Украина» насчитал около полусотни человек, отметив, что большинство из них – его коллеги. Присутствовал на литургии и советник президента Украины Ростислав Павленко. Ремонт, который долгое время шёл в Андреевской церкви, к первой службе закончить не успели. Часть стен и иконостас закрывают строительные леса и защитные занавеси.

Андреевская церковь – один из символов украинской столицы, построена в 1754 году. До недавнего времени являлась действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В ноябре этого года по инициативе Петра Порошенко передана в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

В УПЦ Киевского патриархата заявили, что храму отведена роль «церковного посольства» Вселенского патриархата в их стране, а противники назвали такой шаг взяткой за предоставление томоса. На религиозное сооружение уже покушались с «коктейлями Молотова». В УПЦ КП за атакой увидели «приспешников Москвы». Киевская прокуратура позднее сообщила, что вероятный нападавший – 32-летний местный житель.