Организатор убийства Старовойтовой подал на УДО. Дело Юрия Колчина рассмотрит суд родной для него Брянщины

Признанный виновным в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассчитывает на досрочное освобождение. Из назначенных двадцати лет он отсидел шестнадцать.

Как стало известно 13 декабря «Фонтанке», Колчин обратился в Брасовский районный суд Брянской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. Заседание назначено на 25 декабря, оно пройдет в режиме видео-конференц-связи. Колчина выведут в эфир и предоставят ему слово. Информацию о ходатайстве осужденного подтвердил «Фонтанке» бывший помощник Старовойтовой Руслан Линьков, признанный по делу потерпевшим. «Меня уведомили о времени и дате судебного заседания», – уточнил он.

Брасовский суд находится в поселке Локоть, к его территориальной подсудности относится исправительная колония № 4 строгого режима в семнадцати километрах от Локтя и ста километрах от Брянска. Она специализируется на швейном производстве, деревообработке, лесопилении, производстве хлеба.

Юрию Колчину 50 лет. В 2005 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к двадцати годам лишения свободы за убийство Старовойтовой в ноябре 1998-го. Всего Колчин, с учетом ареста, пробыл в изоляции 16 лет. Право на УДО виновные в особо тяжких преступлениях получают после отбытия двух третей срока.

Это как минимум вторая попытка Колчина освободиться. В 2016 году он обращался с ходатайством в Тосненский районный суд. Ему отказали. Администрация колонии резко возражала против свободы осужденного, ссылаясь на регулярные нарушения режима.

По данным «Фонтанки», за время заключения Колчин сменил несколько колоний, в том числе сидел в Псковской области. Когда его перевезли поближе к исторической родине, неизвестно.

Колчин — уроженец города Дятьково Брянской области. От него до колонии — 120 километров. Из Дятьково вышли большинство участников посягательства на Старовойтову. Они переехали в Петербург и стали сотрудниками охранного предприятия «Благоверный князь Александр Невский».

Старовойтову застрелили в подъезде ее дома №91 на набережной канала Грибоедова. Исполнителями считаются Виталий Акишин, приговоренный к 23,5 годам, и находящийся в бегах двоюродный брат Юрия Колчина Олег Федосов. В розыск его объявили на третий день после гибели депутата.

Соорганизатор посягательства, бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко признал вину в 2015 году и был приговорен к 13 годам колонии. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания на Владимира Барсукова как заказчика.