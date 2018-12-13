Уехать из России на праздники не смогут 77 тысяч задолжавших петербуржцев

Больше миллиарда рублей по исполнительным производствам выплатили задолжавшие жители Петербурга за 11 месяцев этого года. Рассчитываться с долгами их побуждало стремление к иностранному.

Предновогоднюю статистику 13 декабря приводит управление Федеральной службы судебных приставов по Северной столице. За две недели до каникул в базе должников, которым запрещен выезд за границу, числится 77 тысяч петербуржцев, из них 8 тысяч не платят алименты. Всего же за 11 месяцев этого года приставы вынесли 127 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд. С пятидесяти тысяч взыскали порядка одного миллиарда. При этом, отметим, общее число невыездных должников растет - в октябре в списке ФССП было 65 тысяч человек, в мае – 26,5 тысячи.