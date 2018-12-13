В защиту авторитета. Депутат Кущак попросил за легендарного Фиму-банщика

Запертый в изоляторе ФСБ ветеран «Бандитского Петербурга» Александр Ефимов пожаловался на незаконный арест и нашёл заступников в Законодательном собрании.

Александр Ефимов во Всеволожском суде//Валентин Илюшин/47News/Архив

Глава профильной комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа Александр Кущак обратился в Приморский суд с просьбой разобраться в нюансах дела о мошенничестве, по которому Александр Ефимов вот уже девять месяцев находится под арестом. В нецелесообразности такой строгости депутат уверен настолько, что взять на поруки мультимиллионера, в неформальных кругах известного как Фима-банщик, готовы его помощники. Диалога не вышло. Суд опубликовал обращение без купюр и ответа.

«Искренне разделяя принцип независимости судебной власти и судей как её носителей, я, тем не менее, хочу просить Вас найти возможность для разрешения дела по существу», – написал Кущак председателю Приморского суда Александру Быханову 30 ноября. Четырьмя днями ранее именно его просил о помощи Ефимов, справедливо опасаясь, что во время очередного продления меры адвокаты управу на Следственный комитет не найдут.

Ефимову вменяют мошенничество с землёй во Всеволожском районе Ленобласти на 50 миллионов рублей в составе преступной группы. По версии обвинения, именно из-за неё совхозы расползались по разным частям района. Чудесное перемещение происходило не без содействия со стороны областного Росреестра, но конкретные сотрудники так и не установлены. И это одна из причин, по которой следствие хочет видеть бизнесмена в изоляторе. Впрочем, не забыто и хлопотное задержание.

6 марта Ефимов прозорливо покинул особняк на Таврической, 35, за несколько часов до обыска. Его взяли в аэропорту белорусской столицы с паспортом гражданина Болгарии и доставили в Ленобласть при полном уважении, но с мешком на голове. Путешествие за границу сына предпринимателя вышло удачнее: его уговаривают вернуться до сих пор. Тогда же «Фонтанка» рисовала путь Ефимова-старшего – от радушного парильщика в советских банях на Марата, вышибалы в ресторане на Невском, окружения «ночного губернатора» и до нынешнего светского лоска.

После таких перипетий понятны и опасения следствия. Однако предприниматель в письме Макарову предлагает другую версию предшествовавших аресту событий. Озарения перед визитом оперативников не было, зато было приглашение от Федерации тенниса. И именно ради участия в любительском турнире, который проходил в Праге с 5 по 9 марта, предпринято путешествие Минск – Вена – Прага. Об уголовном деле он не знал, но да, помогал приобрести тот самый сомнительный участок в 2016 году. Вот только помогал знакомому, поэтому, узнав о наложении границ, пытался урегулировать вопрос. Результатом стало соглашение с «соседом» и двухлетнее затишье.

«Я не мог знать о начатом в отношении меня уголовном преследовании, так как дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а моя поездка действительно была связана с участием в турнире», – пишет Ефимов.

Подозрения в попытке скрыться и двойное гражданство как один из аргументов считает необоснованными, а следователя упрекает в невнимании. Мол, стражу продлевают и продлевают ради одних и тех же следственных действий, а сотрудник пришёл только раз – познакомить с постановлениями об экспертизе и аресте имущества.

«Я не судим, зарегистрирован и проживаю в Санкт-Петербурге, имею квартиру и другое имущество, женат, трое несовершеннолетних детей, являюсь собственником и руководителем довольно крупной компании», – перечисляет Ефимов причины не ограничивать ему свободу так строго. Без колонии, правда, не обошлось. Но шесть лет общего режима из его биографии вымараны в 2002 году – Невский райсуд своим постановлением снял все обвинения.

Бизнесмен просит учесть возраст – в камере встретил своё 60-летие, «неотвратимые негативные последствия» для здоровья и отсутствие в изоляторе необходимой медицинской помощи. Да и дело, уверен он, уголовной составляющей лишено.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей не имеет оснований и нарушает мои права как человека и гражданина. Прошу проверить правомерность содержания меня под стражей и оказать мне помощь в восстановлении моих нарушенных прав».

В Законодательном собрании услышали быстро и вступились. Тут бы вспомнить, что депутат Александр Кущак пришёл в политику как раз из Красногвардейского района – родного и Ефимову. И через год после того, как в 93-м Кущак занял должность замглавы администрации, Ефимов открыл охранное предприятие «Скорпион» и начал переводить рэкет в покровительство с человеческим лицом.

Но ничего личного. В разговоре с «Фонтанкой» Кущак подтвердил, что обращение было, но оно не такая уж редкость. Правда, упомянул не поручение Макарова, по которому его рассмотрела комиссия, а распоряжение из приёмной премьер-министра Дмитрия Медведева. Именно поэтому отреагировали быстро и сменили привычных адресатов подобных жалоб – прокуратуру и уполномоченного по правам человека – сразу на председателя суда.

– Я не прошу отпустить его. Но что ему вменяют?

- Мошенничество в особо крупном.

– Здесь держать человека под стражей считаю нецелесообразным. Я всё же сторонник более мягкой меры.

- С Александром Евгеньевичем, конечно, знакомы?

– Мы давно не пересекались. Но почти 30 лет в Красногвардейском районе – и я ничего плохого про него не слышал. Даже слухов. Раньше встречались в органах внутренних дел. С ними у него была хорошая дружба, – напомнил депутат известное.

В обращении к председателю Приморского суда, копия которого ушла и Ефимову, он приписал специально для арестованного: «проверить правомерность содержания под стражей я не имею права – закон не позволяет».

Письмо ушло 30 ноября, за девять дней до того, как у Ефимова истекал очередной срок пребывания под арестом. Получить ответ Кущак так быстро не рассчитывал, объяснив, что стандартный срок – месяц. Зато на продлении меры 4 декабря защита бизнесмена передала судье личные поручительства помощника депутата Валерия Антоника и помощника на общественных началах Андрея Саклакова.

«Ефимов на сегодняшний день учредитель ряда юридических лиц, добросовестный налогоплательщик. Он вносит вклад в экономику района, участвует в развитии спортивных, общественных организаций. Нет оснований держать человека в изоляторе», – объяснил свою позицию Саклаков.

Ему вторят многочисленные положительные характеристики, которые в суде обстоятельно зачитывали адвокаты. Суть, как и на процессе в конце 90-х, сводится к одному: «Александр Евгеньевич – меценат, благотворитель, грамотный управленец и просто честный, общительный и очень отзывчивый человек». Вступились и из родного района. В частности, Геннадий Веледеев, возглавлявший администрацию с 1991 по 1997 год, вспомнил, что и в те непростые времена Ефимов не отказывал в помощи.

Следствие личность тоже впечатлила, но коммуникабельность и активность оценили в ином ракурсе: помешать непростому бизнесмену вмешаться в расследование и остановить его склонность к путешествиям можно только под стражей. Приморский суд согласился и отправил Ефимова в изолятор до 2 февраля.

Обращение Кущака к председателю суда от перспективы встречать Новый год в камере также не избавило. Ответ в профильной комиссии парламента ждали в течение месяца, но Приморский суд разобрался с документом раньше, выложив его в разделе внепроцессуальных обращений в соответствии с законом. А он расценивает письменные или устные сообщения не являющихся участниками разбирательства как попытку воздействовать на суд. Они должны быть обнародованы и – никакой деперсонификации. В том числе в качестве назидания недобросовестным руководителям.

«Александру Ефимову мы полагаем возможным разъяснить, что, если он не согласен с решением суда первой инстанции, он вправе его обжаловать в Санкт-Петербургском городском суде», – подсказали адресата для обращений в объединённой пресс-службе судов.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»