Грузовик протаранил автовоз на трассе «Россия». Водитель не выжил

Две тяжёлые аварии произошли за минувшие часы к югу от Петербурга – в Лужском и Тосненском районах Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП случилось 13 декабря на 664-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» (Тосненский район) около половины девятого утра. Грузовой автомобиль Scania наехал на автовоз под управлением 56-летнего мужчины. Водитель «Скании» погиб. Его возраст уточняется.

«Яндекс.Карты» сейчас демонстрируют 6-километровую пробку на трассе в направлении от Ульяновки (651-й километр) к Петербургу.

Двое мужчин и женщина получили тяжкие травмы в результате столкновения двух легковушек 12 декабря около 22:40 на 174 километре автодороги Санкт-Петербург – Псков (Лужский район). По предварительной информации УГИБДД, 38-летний водитель «Шкоды Октавии» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Шевроле Лачетти» под управлением 20-летнего молодого человека. Были госпитализированы водители обоих автомобилей и 37-летняя пассажирка «Шкоды».

ГИБДД ведет проверки по фактам обеих аварий.

Напомним, 11 декабря на трассе Санкт-Петербург – Псков в Псковской области перевернулся автобус со студентами СПбГУ. Пострадали десять человек.