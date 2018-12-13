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Общество
13.12.2018 11:47
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СМИ: «Российский агент в США» Бутина даст показания на бывшего сенатора Торшина и республиканца Эриксона

Россиянка Мария Бутина может пойти на сотрудничество со следователями, которое будет носить «ограниченный характер». В частности, она якобы пообещала предоставить информацию о соотечественнике, который координировал ее действия, а также рассказать об американце, с которым она могла вступить в сговор.

«Хотя обвиняемый российский шпион сотрудничает с прокуратурой США, что весьма необычно, но, судя по всему, это сотрудничество является весьма узким по объему», – об этом  13 декабря сообщает телеканал CNN.

Во время судебного заседания 13 декабря Бутина, по данным издания, расскажет о влиянии на ее деятельность своего партнера и республиканца Пола Эриксона. Он, по версии следствия, помогал ей налаживать связи среди американской элиты. При этом непонятно, как много россиянка может рассказать по поводу воздействия России на политику США.

CNN отмечает, что «Бутину не считают шпионом времен холодной войны, хотя ее арест привлек к себе всеобщее внимание». Стив Холл, бывший глава ЦРУ по российскому направлению, заявил, что скорее всего задержанная россиянка не является сотрудником российских спецслужб, однако ее могли «завербовать» в российском правительстве.

Американский телеканал в качестве предполагаемого куратора из России называют бывшего члена совета Федерации Александра Торшина.

Ожидается, что Бутина расскажет об этом в ходе судебного заседания.

Согласно условиям соглашения со следствием, ее все-таки освободят из-под стражи, однако затем депортируют на родину. Ранее Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нарушить закон США об иноагентах.

Слушания по ее делу в суде федерального округа Колумбия состоятся 13 декабря.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на пресс-конференции заверила, что Россия следит за делом своей соотечественницы. Она назвала действия американских властей в отношении Бутиной «средневековой инквизицией».

Справка:

Напомним, что 29-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Бутина не признавала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными.

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