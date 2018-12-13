Воспитанник «Зенита» лишен водительских прав. Он пьяным катался по Самаре

В Петербурге воспитанник футбольного клуба «Зенит» Евгений Башкиров признан виновным в нетрезвом вождении. Суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Решение по Башкирову 13 декабря приняла мировой судья 129-го участка Невского района Наталья Романцова. Футболист зарегистрирован в Петербурге, хотя играет за «Крылья Советов» из Самары.

Ночью 14 октября Башкирова остановили сотрудники ДПС на улице Чкалова в Самаре за рулем арендованного автомобиля «Хендай». Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года», – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Башкирову 27 лет. Дебютировал за молодежную команду «Зенита» в 2009 году в матче против «Спартака». С 2012-го играет за другие клубы. В «Крыльях Советов» — два года.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший сотрудник «Зенит Арены» Сергей Белков лишен прав за пьяную езду и побег с места ДТП. Его выдал коктейль из коньяка и пива.