Кокорину не дадут отметить Новый год в «Бутырке». Не будет даже елки

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся сейчас под арестом в СИЗО «Бутырка» по двум эпизодам с избиением людей, не сможет отпраздновать Новый год. Об этом 13 декабря пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще. Насчет возможности поздравить родных и близких — не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее», – рассказал Кокорин.

Напомним, на прошлой неделе Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля 2019 года. На сегодняшний день они уже провели за решеткой больше двух месяцев.