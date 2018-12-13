Словацкого дипломата объявили персоной нон грата и высылают из России

Словацкий военный дипломат будет выслан из России в качестве ответной, зеркальной меры. Послу вручили ноту два дня назад.

Об этом 13 декабря сообщает «Медуза» со ссылкой на российский МИД. Мера принята как ответ на высылку российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Словакии «недружественным шагом». Имя высылаемого не называется.

Словакия отправила россиянина домой в конце ноября, однако известно об этом стало лишь 5 декабря. Премьер-министр республики Петер Пеллегрини объяснил это тем, что дипломат занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.